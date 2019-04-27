馬路上浮出方塊？「3D斑馬線」障眼法防衝撞

2019-04-27 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家奈及利亞日前在國內劃設全國第1條「3D斑馬線」，這種斑馬線畫法會在平面的路面上製造出立體效果，進而引導駕駛減速，減少汽機車衝撞斑馬線上行人的事故。

根據該國媒體AutoReportNG放上YouTube的影片，奈及利亞國內有38%的汽機車事故來自於衝撞到斑馬線上的行人。報導表示，其中有不少受害者是學校孩童，且傷亡人數持續攀升，因此是必須被關注的問題。報導認為，這些事故有多半起因於駕駛沒有察覺到自己正要通過斑馬線，所以並未減速及注意兩旁行人。

於是，該國在某所學校前試行這種新式的「3D斑馬線」，這種斑馬線畫法是利用視覺上的錯覺，讓行進中的駕駛誤以為路面上有突起的白色方塊，但對兩旁行人來說只是形狀較為特別的平面斑馬線。報導指出，由於孩童的行為模式較難以控制，才會試著採用這種形式來迫使駕駛減速，禮讓行人通過。

事實上，台灣也曾經在多個縣市引進過這種新式斑馬線畫法。有網友在PTT上PO出各國的「3D斑馬線」，引起一陣討論。大多數網友覺得台灣的畫法實在模仿得「太不3D」，因而成效不彰。

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