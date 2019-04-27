美軍評為最勇猛的二戰日本名艦！ 輕巡「神通號」找到了

2019-04-27 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」再次發現二戰名艦，他們在索羅門群島的庫拉灣海域發現日軍輕巡洋艦「神通號」，其事蹟被美海軍歷史學家評為「整個太平洋戰爭中作戰最勇猛的日本軍艦」。

「RV Petrel」臉書26日公布最新發現的沈船影片，他們在索羅門群島的庫拉灣海域900公尺深的地方，發現1943年7月遭美軍擊沉的日軍輕巡「神通號」殘骸，其14cm單裝砲、魚雷發射管、用於反潛的爆雷投射機，甚至發射水上偵察機的彈射器都清晰可見。

太平洋戰爭爆發後，「神通號」便擔任日本精銳水雷戰隊「第二水雷戰隊」的旗艦，參與包含泗水海戰、中途島海戰等知名戰役，美日雙方在瓜達爾卡納爾島陷入僵持時，「神通號」多擔任護衛輸送船團的任務，1942年8月遭美機擊傷後，維修近半年，1943年1月才返回前線，協助日軍在瓜島撤退。

科隆班加拉島夜戰「神通號」戰沉

1943年7月12日，「神通號」率領著5艘驅逐艦護送補給船隊，美軍前往攔截，雙方爆發科隆班加拉島夜戰，當時美軍擁3艘輕巡洋艦、10艘驅逐艦，戰力明顯占優，「神通號」開探照燈照亮美軍軍艦，同時隻身衝入敵陣吸引美軍火力，來掩護旗下驅逐艦進行魚雷攻擊。

「神通號」成為美軍集火攻擊的目標，美軍3艘輕巡總共向其傾瀉了逾2500發炮彈，美軍回憶，「神通號」當時慘狀根本是「如同的融熔的鐵水一般在燃燒」，最後「神通號」遭美軍魚雷直接腰斬；不過目擊者指出，儘管後半段已沈沒，但還漂浮在海上的「神通號」前半截，直到沉入海中前最後一刻依然在開火，包括第二水雷戰隊司令長官伊崎俊二與所有司令部成員在內的482人身亡，生還者僅20多人。

而「神通號」的犧牲替旗下驅逐艦爭取到了發射魚雷時間，美軍3艘主力輕巡全遭日軍魚雷重創，還有1艘驅逐艦被擊沉，日軍也成功向科隆班加拉島運送了1200名士兵和100噸物資。

因為「神通號」這一戰中的表現，被美國海軍歷史學家莫里森（Samuel Eliot Morison）評價為「整個太平洋戰爭中作戰最勇猛的日本軍艦」。

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