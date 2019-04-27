斯里蘭卡自殺炸彈恐攻 警急追緝140伊斯蘭國成員

2019-04-27 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕本月21日斯里蘭卡激進宗教組織國家神教團（National Thowheeth Jama'ath, NTJ），於教堂及飯店發動連續炸彈攻擊，造成253死，目前警方已鎖定140名可能與爆炸案有關的伊斯蘭國成員。

綜合外媒報導，恐怖分子在3間教堂與4間飯店中，由9個當地人發起8次自殺炸彈攻擊，犯案人與主謀推論都在犯案時死亡。斯里蘭卡官方建議國內穆斯林在家中做禮拜，避免後續可能在其他宗教設施內發生的攻擊造成傷亡，並已布署1萬名軍人在斯里蘭卡本島及周邊諸島進行調查，與協助巡防各地宗教設施。

根據報導，事發後伊斯蘭國公開宣稱，爆炸案是在他們的支持下進行，不過，目前尚未有證據顯示是否與他們有關。從2013年後，開始有斯里蘭卡青年加入伊斯蘭國，警方目前已鎖定140名可能與爆炸案有關的伊斯蘭國成員，現在已至少拘留76人，其中的外籍人士來自敘利亞和埃及。

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