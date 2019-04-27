311核災最大教訓 東電發言人：事故總發生在意料之外的地方

2019-04-27 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電力公司發言人木元崇宏，在接受媒體訪問時說，日本從311核災中得到的最大教訓就是，「不管事前考慮得多麼週到，事故總是發生在意料之外的地方」。

根據《上報》報導，木元崇宏除了是東電的發言人，也擔任核電部門的總經理以及福島第一廢爐推進部負責人。福島第一核電廠出事時，木元崇宏身處事發地點10幾公里外的第二電廠，他說，「直到第一核電廠出事，我才覺悟到，原來自己在這麼危險的環境工作。」

木元崇宏坦承，核災帶給他和同事的衝擊非常大。在電廠興建之初，沒人想過會發生海嘯，也沒人想到海嘯造成的狀況是如此極端，「不管事前考慮得多麼週到，事故總是發生在意料之外的地方」，木元崇宏說，「這就是我們從311災害中得到最大的教訓。」

當被問及「是否仍支持核電」時，沒料會被問到該題的木元崇宏認為，電力供應的穩定與否，左右國家的發展，「身為負責國家電力供應的工作人員，我仍然認為核電技術是必須的。」話雖如此，木元崇宏也指出，要不要用核能並不能簡單的決定，「畢竟我們做了這麼多準備，還是發生了那樣的災害。」他承認，絕大多數的日本人對核電都抱持懷疑，而日本政府也在努力開發各種發電方式，逐步調高再生能源所佔的發電比重。

雖然表示支持核電，但報導也指出，木元崇宏的答案，聽來更像是在有限選擇之下所做出的權宜思考。在解釋福島一廠的善後作業流程時，木元崇宏也談日本社會對核電的疑慮，他還忍不住的感歎：「以前我們只想著要把反應爐建得更好，卻從來沒有想過反應爐毀掉之後該怎麼辦？」

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