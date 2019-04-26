怒！ 美國男子剛結束假釋 強姦88歲老婦

2019-04-26 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約近日發生1起駭人聽聞的強姦案，1名24歲男子剛結束假釋，沒想到在24日闖進1名88歲的老婦人住處，將其關在地下室並性虐待和性侵，當嫌犯洩慾後便逃離現場，而受害的老婦人則按下警報器，警方抵達現場後將老婦人送醫治療，並循線逮捕該名嫌犯。

綜合外媒報導，犯下此暴行的為來自布魯克林區的24歲男子賽爾溫（Selwyn Worrell），他在今年2月才剛結束假釋，沒想到又犯下這起案件，當時賽爾溫在24日下午2點時走到受害者家門口，詢問能否借道讓他可以到達受害者後院附近的地址，當受害者開門放行時，賽爾溫掐住老婦的喉嚨將其拖進地下室中，接著用電線綑綁她並性侵，賽爾溫侵犯完老婦後便逃離現場，而受害老婦拿出身上的生命警報器報警。

警方抵達現場後在地下室發現遭到綑綁的受害者，因老婦人面部受傷所以趕緊將她送醫治療，老婦人送醫後恢復情況良好，她女兒受訪時氣憤的表示，老婦人平常非常親切和藹，受到很多人喜愛，她無法原諒賽爾溫的行為。

警方最後循線追查到賽爾溫的行蹤並將其逮捕，並以強姦、性侵害與竊盜等罪名起訴他。

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