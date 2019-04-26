平息黃背心怒火 法國總統馬克宏承諾減稅1700億

2019-04-26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動延燒近半年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（25）正式回應，承諾調高退休金、減稅、減少國會席次和放寬公投限制等，但還是拒絕再提富人稅。

綜合媒體報導，支持黃背心運動的人，並非極度貧窮，而是易受日常支出微小變化而影響的受薪階級。法國人口過半是上班族，運輸成本佔很大一部分的生活支出，因此，當馬克宏政府想增加燃料稅，會有這麼多人上街抗議，之後又零星延伸出重新課徵富人稅，或單純要馬克宏下台等意見。

去年底，馬克宏受到黃背心運動的壓力，凍漲燃料稅，並推出首波經濟措施，為每月最低工資增加100歐元（約新台幣3500元），但仍沒平息勞工怒火。

馬克宏昨天於任內召開首場大型記者會，承諾為低收入、普通收入者減稅50億歐元（約新台幣1746億元），調高窮人退休金，領基本工資者每月獲100歐元福利，並取消退休族加稅政策。

為填補新產生的缺口，馬克宏表示要刪減企業企業稅優惠、減少公共支出，而法國人必須延長工時，「我們必須努力工作，我之前就曾說過。法國工時比鄰國少很多。我們必須就此來場真正的辯論。」

馬克宏的出身是投資銀行家，上任總統後因種種失言，被貼上「富人總統」、「傲慢」等標籤，支持度劇烈下滑。這次記者會，馬克宏對他過去的刻薄評論道歉，「我深感抱歉，我認為這些話並未展現我的為人」；他曾對失業的園丁說，「過個馬路就能找到工作了」。

但馬克宏仍不重提富人稅，拒絕對資產超過110萬英鎊的人恢復財產稅。法國政府1982年首次徵富人稅，助於財富平均分配，但長久以來成效受到質疑；富人稅雖針對富人特定資產課稅，但恐促使他們把資產移往國外，甚至遷居。

至於相關改革計劃的細節，馬克宏沒有提供太多，但他排除延長每週工時、減少法定假日的可能性，也不贊成把現行的62歲退休年齡延後。

據法國誰在媒體發表文章指出，法國有多少人士通勤，柴油站多少persent，因此當柴油稅要調高的時候，許多基層人士受不了。

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