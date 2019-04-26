非洲移工遭雇主性剝削 報案10個月西班牙警置之不理

2019-04-26 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕在先進的國家西班牙，居然還有這種事！根據衛報（The Gaurdian）報導，摩洛哥婦女艾哈邁德（Samira Ahmad）與9名摩洛哥婦女，為了給家人更好的生活，在2018年來到西班牙工作，卻慘遭無薪給付對待，還遭到雇主的性暴力，更讓人感到痛心的是，在他們報案後10個月，西班牙警方居然沒有做出任何偵查或回應！

在2018年的4月，艾哈邁德隻身來到西班牙南部的農田工作，在工作契約中，除了約1400元台幣的工資之外，還有住宿的供給。沒想到在這個地方，她和另外9名摩洛哥婦女，不但被迫擠在擁擠的小房間，雇主還逼迫她們12小時輪班工作，否則就不提供食物和水，更可怕的是，她們居然還受到雇主性暴力的對待，語言不通的他們，根本無法向外界求助。

直到忍受了6星期的折磨之後，她們好不容易逃出報警，然而經過了10個月之後，警方依舊沒有做出任何偵查或回應。西班牙律師賽斯（BelénLujánSáez）指出，國家警察有義務要對這件事情做出偵查，但他們卻拒絕執行有助於保障這些婦女權益的「國家反販運協議（national anti-trafficking protocols）」。

更悲慘的是，許多婦女的丈夫在得知他們在西班牙被當成妓女對待之後，不但選擇和她們離婚，她們的父母也決定和她們斷絕關係。她們只能繼續待在西班牙境內，等待司法正義的來臨。

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