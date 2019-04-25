錢少、但頭盔超帥！ 美國消防隊另類招募廣告成功吸睛

2019-04-25 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕北半球即將迎來好發火災的夏天，為了補充短缺的消防人力，美國密蘇里州斯科特郡（Scott County）消防隊近日打破過往招募廣告上「報喜不報憂」的模式，以幽默自嘲的口吻刊登招募廣告，不但獲得多家媒體報導，也成功吸引到大眾目光。

「斯科特郡鄉村防火區（Scott County Rural Fire Protection District’s）」臉書粉專上，貼出了一張招聘消防員的看板照。不同以往的宣傳手法，看板上直白的寫著「徵人！勞力活、不正常工時、錢少，但頭盔超帥！」

根據美媒《KFVS12》報導，該消防區域負責人傑瑞米（Jeremy Perrien）表示，大多數的廣告都有點無聊，為此，他們在試圖吸引他人注意力的同時，在廣告上「添加一些幽默」。

傑瑞米表示，他們隊上的全職人員很少，目前已短缺15名消防人力。美媒《Ozarksfirst》指出，美國中西部普遍有義消人力短缺的問題。

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