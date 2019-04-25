星巴克減塑政策 推可重複用杯、紙吸管

2019-04-25 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕自去年星巴克宣布2020年以前要在全球去除所有塑料吸管的目標。世界地球日當天，上海、深圳近1000家星巴克門市試點使用直飲杯蓋與紙質吸管，也在亞太地區推出可重複使用的冷熱杯。

4月初，香港和澳門的200多家星巴克門店用紙替代品和木製攪拌器取代了塑料吸管。據《北京青年報》報導，咖啡連鎖店星巴克週一（22）開始在上海和深圳的近1000家商店率先試點，提供直飲杯蓋與紙質吸管，不再提供塑料吸管。這項計劃將於今年年底前在中國各地的所有星巴克門店實施，在2020年前逐步淘汰全球3萬多家商店的塑料吸管。

綜合媒體報導，22日當天星巴克也在亞洲開始推出可重複使用的冷熱杯。此種可重複使用的杯子由聚丙烯製成，這種塑料被廣泛接受用於全球回收基礎設施。且外觀與星巴克標誌性的白色杯子相同，但新推出的杯子比紙更堅固，是一種更可持續的一次性包裝方法。

去年，星巴克與Closed Loop Partners合作（通過NextGen杯挑戰賽）承諾投入1000萬美元用於開發完全可回收和可堆肥的熱杯，並宣布計劃在明年在全球多個市場試用。

星巴克亞太區供應鏈運營副總裁表示，他們很高興與其他人合作尋找全球解決方案，並鼓勵他們的客戶盡可能選擇可重用性。

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