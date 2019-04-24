黃金獵犬胖到78公斤險遭安樂死 減肥後比對照超勵志

Kai曾胖到78公斤，是一般黃金獵犬的2.5倍。（擷取自「This is Kai」）

2019-04-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕勵志！一隻胖黃金獵犬曾暴肥到173磅（約78公斤），差點被原本的主人送去安樂死。好在阿金在寄養家庭的協助下成功減重，一年內減掉100磅（約45公斤），現在已經恢復成黃金獵犬的標準身材。胖阿金減肥的故事也讓不少網友看了高喊「太勵志了」！

臉書粉專「This is Kai」日前貼出一段影片，紀錄了黃金獵犬「Kai」的減肥歷程。一般黃金獵犬成犬的體重介於30至34公斤間，Kai卻高達78公斤，是同品種的2.5倍左右，導致牠的身體各項指標數值不正常，主人甚至因此想讓牠安樂死。

好險獸醫聯絡了收容所，替Kai找到一個寄養家庭，寄養媽媽不僅嚴格控制Kai的飲食，還常常帶牠出門散步做運動。雖然Kai連走路都有困難，運動更是難上加難，不過寄養媽媽想出了「游泳」這項能過透過水的浮力減輕體重負擔的運動，有空就帶Kai到池塘、溪邊游泳，也讓Kai一天一天健康地將體重減下。

在今（24）日「This is Kai」公布的最新影片中，Kai站上體重機時僅剩73磅（約33公斤），等於成功的減去了近45公斤！網友對此也紛紛留言表示「Kai和媽媽太神奇了！」、「天哪，幹的好！替你們感到驕傲」、「好個勵志的故事！」

粉專PO出Kai減肥前後的比對圖，吸引超過1500名網友分享。（擷取自「This is Kai」）

Kai曾胖到78公斤，造成身體多項指標不正常。（擷取自「This is Kai」）

Kai現在已經瘦回標準體重。（擷取自「This is Kai」）

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