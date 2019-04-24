沒爆雷！復仇者聯盟4今上映 日本插畫家把英雄變浮世繪

日本插畫家Takumi Toxin將復仇者聯盟的角色畫成浮世繪風格，考量各角色的性格與特徵並配上相符的日本人物，讓美漫與日本神話東西合璧的衝突感十分吸睛。（圖擷取自Takumi 臉書）

2019-04-24 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕《復仇者聯盟4：終局之戰》今（24）日於台灣上映，吸引不少影迷引頸期盼。而日本有名才華橫溢的插畫家Takumi Toxin將復仇者聯盟的角色畫成浮世繪風格，考量各角色的性格與特徵並配上相符的日本人物，讓美漫與日本神話東西合璧的衝突感十分吸睛。

首先是復仇者聯盟系列的大魔王、泰坦族的薩諾斯被取名為「六道將軍佐能須（サノス）」（與薩諾斯同音），除了「六道」的封號剛好呼應薩諾斯手上的六顆無限寶石，同時名字的諧音也與「須佐能乎（スサノオ）」相近，須佐能乎是日本神話《古事紀》中曾斬殺八歧大蛇的古神，日本漫畫《火影忍者》也曾取材於此，更凸顯出薩諾斯的強悍。

至於復仇者聯盟的英雄們，鋼鐵人成了「鐵武者八十五號」，背上背了許多日本冷兵器；美國隊長變成「美國團長」；綠巨人浩克變成了相撲選手「豪傑張軀丸」

；而雷神索爾則成了「雷神徹」，除了手上拿著砍傷薩諾斯的新武器「風暴破壞者」外，背上還加上了日本雷神的雷鼓。

這不是Takumi Toxin第一次吸引許多網友關注，過去他就曾將DC超級英雄畫成浮世繪版，還將吉卜力動畫中許多作品的場景串起來，畫成一張「吉卜力主題樂園地圖」，讓許多吉卜力粉絲們相當興奮。

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