打工少女暈倒送醫 竟遭救護車醫護人員性侵

2019-04-24 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞有個17歲少女21日在咖啡廳工作時身體不適暈倒，被送醫急救，然而，意識不清的她卻在救護車上慘遭醫護人員性侵，事後向雇主哭訴報案，目前警方已將嫌犯逮捕。

綜合中媒報導，馬來西亞17歲少女小嘉（化名）在雪蘭莪的一所大學咖啡廳兼職，工作期間肚子不舒服，後來幾乎失去意識，雇主得知後連忙將她送往附近大學內部的診所治療，由於情況嚴重，後來又被轉診到大醫院，出動學校救護車載送，豈料，小嘉卻在救護車上遭22歲的醫護人員性侵，包括襲胸及指姦等，她當時全身無力，只能任憑擺佈。

報導指出，事後雇主到醫院探望小嘉時，發現她全身顫抖痛哭，經追問，小嘉才說出事發經過，雇主氣得替小嘉報警。至於警方在獲報後，援引刑法377條（未取得同意做出肉體接觸）及兒童法令第14條開始動手調查，逮捕涉案醫護人員。

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