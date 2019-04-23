放鞭炮慶祝卻嚇死隔壁2萬多隻兔子 村民判賠202萬

2019-04-23 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省徐州市一名蔡姓男子在翻新老屋後放鞭炮慶祝，不料巨大聲響卻驚動隔壁的兔子養殖場，總計造成2萬6643隻兔子死亡。在22日的二審判決中，蔡男被判須賠償44多萬人民幣（約新台幣202萬元）。

綜合中媒報導，事發在2017年9月，當時老屋翻新完成後，蔡男要工人放鞭炮慶祝，長達約3至4分鐘，隨後，隔壁張姓男子經營的兔子養殖場卻陸續出現母兔死亡及流產、小兔撞籠死亡等情況。根據統計數據指出，死亡母兔1573隻、小兔1萬70隻，另有流產小兔1.5萬隻。

經調查顯示，兔子大量死亡和傳染病無關，於是張男在去年2月向當地的新沂法院提起訴訟，然而，蔡男依舊認為養殖場的損失和放鞭炮沒有直接關係，請求駁回起訴。同時，張男也申請對死亡兔子的價值進行鑑定，評估得出損失約為48萬2630元人民幣（約新台幣222萬元）。

報導指出，新沂法院依據兔子的特性及蔡男的行為等因素，確認兩件事確實存在因果關係，因此要求蔡男擔起責任，在10日內賠償對方兔子損失金額，事後蔡男雖上訴二審，但在22日被駁回，維持原判。

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