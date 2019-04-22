烏克蘭諧星當選總統！ 對手警告：素人怎麼對抗普丁？

2019-04-22 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（21）在第二輪投票中，以近73%高得票率，擊敗尋求連任的波洛申科（Petro Poroshenko），成為烏克蘭首位政治素人總統，預計6月初上任。澤倫斯基的勝利，顯現選民對政府的失望，但他沒有從政經驗且政策立場模糊，自始至終沒說清楚具體做法，備受外界質疑。

綜合媒體報導，澤倫斯基現年41歲，在當地熱播的政治諷刺電視劇《人民公僕（Servant of the People）》飾演歷史老師，因為學生偷偷上傳他狂罵政治菁英的影片而一夕爆紅，最後被拱上總統寶座，期待他能大舉肅貪。

澤倫斯基去年底「假戲真做」，代表《人民公僕》製作公司成立的人民公僕黨，宣布參選。澤倫斯基操作選戰不按牌理出牌，在社群媒體上打「空戰」，坐擁數百萬粉絲，僅花近4個月就擊敗現任總統。澤倫斯基說，他的競選策略是不參加脫口秀節目，認為「舊政府上節目吵架，只達到公關效果，沒有實質作為。」

外媒普遍認為，澤倫斯基的勝選，證明民眾厭惡經濟頹靡、官僚腐敗，對既有政府相當失望。烏克蘭國會議員指出，選民期待新面孔為政壇帶來新氣象，並把澤倫斯基比作美國總統川普，認為兩人都是電視明星，都在賣夢給選民。

沒有政綱拒絕辯論 能躲就躲照樣勝選

現任總統波洛申科慘敗之下，承認敗選、祝賀對手，同時也指出外界普遍的質疑：澤倫斯基沒有外交政治經驗，要怎麼對抗老謀深算的俄羅斯總統普丁，酸溜溜表示：「克里姆林宮應該也在慶祝澤倫斯基當選吧！」

澤倫斯基表態參選後，沒有提出具體政綱，並盡可能躲避訪談，避免表達政策立場。他雖主張「烏克蘭維持和平」，但從來沒具體表示該如何做，也沒給選民明確承諾，還因此說出「沒承諾就沒有失望」的經典名言。

許多選民表示，他們投給澤倫斯基，是為了懲罰現任總統，因為他放棄烏克蘭2014年革命帶來的希望，在打擊貪腐上也沒什麼作為；也有選民明確指出，他們願意給這名年輕人嘗試，相信他會改變國家現狀。

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