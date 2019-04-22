好貴！2學生烤肉釀森林大火 判罰9.3億元

2019-04-22 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕這怎麼賠得出來！義大利兩名22歲的男大生，去年12月30日在其中一人的祖父家烤肉時，不慎釀成森林大火，火勢一連延燒了好幾天，導致1000公頃的林地遭燒毀，法院如今判處每人需賠償1354萬2000歐元（約新台幣4.69億元）的罰金，等於兩人總共要付2708萬4000歐元（約新台幣9.38億元）。

據《BBC》報導，其中一名學生指出，對於森林大火他非常抱歉，但在造成火災後他們立刻通報消防隊並嘗試滅火，而且除了烤肉的地點外還有其他多處起火點，因此他們只不過是這場野火的代罪羔羊罷了。

然而，檢察官追查火勢延燒的路徑，確認是由烤肉的餘燼所引發，再加上極度乾燥的環境條件便讓大火一發不可收拾。在1000公頃被燒毀的林地中，有100公頃的土地遭到無法修整的破壞。

義大利森林警察按照當地法律規定的公式計算出罰款，也就是每平方公尺要罰118歐元（約新台幣4088元）至593歐元（約新台幣2萬545元），當地媒體在判決出爐前，預估兩名學生的罰款約在800萬歐元（約新台幣2.77億元）至4000萬歐元（約新台幣13.85億元）之間。

其中一名學生的律師在判決後不滿地說，「在知道這兩個男孩還是學生，不能支付如此高的金額後，還實施這種行政處罰有什麼意義呢？」

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