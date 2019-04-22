印度軍艦經台灣海峽北上青島 參加中國閱艦式

2019-04-22 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍為紀念成立70周年，將在23日所舉辦國際閱艦式，十多個國家派遣艦艇參加，有消息人士透露，來自印度海軍的匿蹤飛彈驅逐艦「加爾各答號」（INS Kolkata）在前往青島時經由台灣海峽北上。

根據《路透》報導，「加爾各答號」船長哈拉（Aditya Hara）表示：「加爾各答號是印度所製造出來的最好船艦之一，是印度和海軍的驕傲，我們很高興來到青島。」被問到是否經由台灣海峽北上前往青島，哈拉則說：「我們依照『直接路線』航行，很高興我們得到了中國解放軍海軍的幫助，他們確保我們從安全通道前往青島。」

除了印度船艦，先前澳洲和中國之間因中國干涉澳洲內政、澳洲禁止使用華為5G設備等問題陷入緊張關係，不過此次澳洲皇家海軍還是派出「墨爾本號」飛彈護衛艦（HMAS Melbourne）前往青島，但澳洲官員拒絕讓艦長受訪。其餘參與國際閱艦式的國家還包括日本、俄羅斯，越南、馬來西亞、菲律賓、孟加拉、南韓、泰國等。

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