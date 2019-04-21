和家人參加復活節禮拜 英女王今慶93歲生日

2019-04-21 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天是英國女王伊麗莎白二世的93歲生日。女王生日這天正好碰上復活節，她與其他王室成員一起出席復活節禮拜，即將臨盆沒到場的梅根也透過推特送出祝福。

綜合外媒報導，今天是英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的93歲生日。今年生日正好碰上復活節，因此她和孫子威廉王子（Prince William）、哈利王子（Prince Harry）和威廉的妻子凱特（Kate）一起參加在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂舉行的傳統復活節禮拜。

哈利的妻子梅根（Meghan Markle）因為即將臨盆而沒有出席，但她隨後於IG的官方帳號發文祝福女王：「生日快樂，女王奶奶陛下。祝您度過最美好的一天！哈利和梅根敬上」。

伊麗莎白二世於1926年4月21日在倫敦梅菲爾（Mayfair）的布魯敦街（Bruton Street）17號出生。女王在6月第2個星期六還有另一個官方生日，這項傳統源自英王喬治二世（George II），因為他在寒冷的11月出生，為了不讓臣民們挨凍，自從1748年起，他便將自己的生日慶典和每年的皇家軍隊閱兵儀式合併在同天舉行。

1952年2月6日，伊麗莎白二世登基成為女王。她在位期間已長達67年又74天，是英國執政時間最長的君王，比在位第2久的英國君王多了3年又224天。此外，她也是英國最長壽的君王，足足比英國第2長壽的君王超出11年又4個月。

根據英國國家統計局（Office of NationalStatistics）的數據，有超過80%的英國人沒有經歷過其他君主的時代。儘管伊麗莎白女王不像以前一樣經常旅行，但她依然活躍於大眾的目光中，並擁有充實的生活。

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