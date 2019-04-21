畢業生返校犯案 「USB殺手」弄爆66台電腦

2019-04-21 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州聖羅斯學院（Saint Rose）印度籍畢業生阿古托他（Vishwanath Akuthota），涉嫌使用「USB殺手」（USB Killer）摧毀校內66台電腦，造成校方約5萬9千美元（折合台幣約180萬元）損失，將面臨最多25萬美元的罰鍰及最高10年徒刑。

綜合外媒報導，阿古托他2017年畢業於美國紐約州阿伯尼的聖羅斯學院，出於不明原因於今年2月回到校園，使用USB炸彈摧毀校內66台電腦，造成校方約5萬9千美元（折合台幣約180萬元）財務損失。

據了解，阿古托他在網路上花了60美元（折合台幣約1850元）購買該「USB殺手」，即利用電流衝擊造成電腦迴路損壞的USB裝置，該物完全合法，但原用途是測試硬體防電流暴衝的能力。

阿古托他1週內於北卡羅萊納州遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，當時他身上還留有涉案裝置及自己以手機錄影的作案畫面。此案訂於今年8月12日審理，阿古托他最高將面臨25萬美元（770萬元台幣）罰鍰及10年以下有期徒刑。

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