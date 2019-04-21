10年投入57億 美國承諾要清除越戰遺留毒物「橙劑」

2019-04-21 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國計畫10年耗資1億8300萬美元（約新台幣56.9億元），承諾將當時越戰遺留的有毒化學物質「橙劑」清除乾淨。

綜合媒體報導，儘管過了40年，越戰仍是美國參戰人數最多、影響最深的戰爭。當時美軍在越南噴灑超過8000萬升的劇毒的落葉劑，使森林枯萎，讓北越游擊部隊無所遁形，以得勝利。接觸過落葉劑的受害者，有人罹患癌症，有人產下畸形兒，越南表示有300萬人受影響，但當時美國政府卻不承認使用。

落葉劑又被稱為橙劑，因桶身上有橘色橫條。美軍也為橙劑受害者，美軍在越戰使用時竟連手套都沒有，暴露在劇毒之下卻毫不自知，受害者不計其數；美國當時僅賠償使用落葉劑的退伍軍人，卻不願賠償越南國民。

美國昨天舉行10年計畫啟用儀式，將耗資1億8300萬美元（約台幣56.9億元），負責把「橙劑」清除乾淨。美國駐越南大使康達（Daniel Kritenbrink）在儀式上表示：「過去為敵人的兩國，現在攜手合作一項艱難任務，這極具歷史意義。」

Today in Vietnam our Senate Delegation took part in 2 breakthrough events that address legacies of the War. 1st was launch of a second major Agent Orange remediation project. See highlights on my Instagram: https://t.co/abaDrT2XFL pic.twitter.com/fe5uuOZ2VR — Sen. Patrick Leahy （@SenatorLeahy） 2019年4月20日

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