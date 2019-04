10年投入57億 美國承諾要清除越戰遺留毒物「橙劑」

2019-04-21 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國計畫10年耗資1億8300萬美元(約新台幣56.9億元),承諾將當時越戰遺留的有毒化學物質「橙劑」清除乾淨。

綜合媒體報導,儘管過了40年,越戰仍是美國參戰人數最多、影響最深的戰爭。當時美軍在越南噴灑超過8000萬升的劇毒的落葉劑,使森林枯萎,讓北越游擊部隊無所遁形,以得勝利。接觸過落葉劑的受害者,有人罹患癌症,有人產下畸形兒,越南表示有300萬人受影響,但當時美國政府卻不承認使用。

落葉劑又被稱為橙劑,因桶身上有橘色橫條。美軍也為橙劑受害者,美軍在越戰使用時竟連手套都沒有,暴露在劇毒之下卻毫不自知,受害者不計其數;美國當時僅賠償使用落葉劑的退伍軍人,卻不願賠償越南國民。

美國昨天舉行10年計畫啟用儀式,將耗資1億8300萬美元(約台幣56.9億元),負責把「橙劑」清除乾淨。美國駐越南大使康達(Daniel Kritenbrink)在儀式上表示:「過去為敵人的兩國,現在攜手合作一項艱難任務,這極具歷史意義。」

