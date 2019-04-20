烏克蘭總統大選離奇一幕 兩候選人辯論到一半雙雙下跪

2019-04-20 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統大選第二輪投票將於21日舉行，尋求連任的總統波洛申科（Petro Poroshenko）與喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對決，在當地時間19日的電視辯論會上，出現離奇一幕，2位候選人雙雙在大眾前下跪。

綜合外媒報導，基輔奧林匹克體育場（Olympic Stadium）19日舉行總統辯論會，在辯論過程中兩人針鋒相對，不料在過程中突然出現插曲，談到了有關與俄羅斯的頓巴斯戰爭問題，澤倫斯基直批波洛申科沒有履行承諾，在其執政的5年中，頓巴斯戰爭沒有出現任何明顯的進展。

波洛申科則反嗆澤倫斯基，稱他所謂的解決頓巴斯戰爭方法，就是跑到俄羅斯總統普廷前下跪，認為「想要想拯救國家，就必須建立軍隊，打好國家根基，捍衛烏克蘭和我們國家的語言。」

澤倫斯基強調，外界稱他會向普廷下跪這句話是斷章取義，不過他自己要向在頓巴斯衝突中喪生的罹難者家屬下跪，還邀請波洛申科一起行動，澤倫斯基語畢當場在2萬多名觀眾面前下跪，波洛申科見狀也立刻單膝跪地，不過他背對著觀眾，面向支持者手裡的國旗下跪。

由於烏克蘭總統大選第一輪投票中沒有候選人獲得過半的選票，由獲得30.24%得票的喜劇演員澤倫斯基，與15.95%得票的現任總統波洛申科在21日展開第二輪投票。

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