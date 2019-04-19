星國明年起不承認57家國外醫學院文憑 台灣僅台大留名

2019-04-19 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡官方昨（18）日宣布，自明年元旦起不承認57所海外醫學院的文憑，受影響的學校涉及全球20個國家和地區，日後台灣僅台大醫學院的學歷被承認。

綜合媒體報導，新加坡衛生部（MOH）和醫藥理事會（SMC）昨日發部聯合聲明，表示過去為解決醫師荒，陸續增加承認的國外醫學院名單，但討論後，決議從2020年1月1日開始，將原本承認的160所的醫學院文憑減少至103所。

聲明說明，此舉是為了確保海外醫生的素質，而新加坡國內各醫學招生人數穩定成長，本國醫師逐漸飽和，未來不須再過度仰賴引進國外醫師。以色列、義大利、挪威和斯里蘭卡的所有醫學院都遭剔除，而台灣原本有2間醫學院在名單上，但這次長庚醫學院被除名，未來僅承認台大醫學院的學歷。

長庚大學副校長陳君侃今（19）日向《中央社》透露，國外醫師需求量減少，再加上長庚醫學院培訓醫師鮮少赴新加坡發展執業，可能是這次新加坡政府除名的原因。

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