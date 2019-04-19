北愛爾蘭暴動 遭槍殺死者證實為29歲女記者

2019-04-19 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕北愛爾蘭倫敦德利（Londonderry）當地時間18日晚間發生暴動，北愛民族主義激進份子與警方發生劇烈衝突，期間一名女子不幸遭槍擊身亡，警方已經證實死者是29歲年輕女記者麥奇（Lyra McKee）。

綜合外媒報導，北愛爾蘭當地時間18日晚間，一群民族主義激進份子與警方發生嚴重衝突，汽車被引燃、汽油彈爆炸四起，稍早傳出有不明女子遭槍擊波及死亡，北愛警方目前已經證實，死者是29歲的年輕女記者麥奇（Lyra McKee）。

根據非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）表示，麥奇是英國自2001年以來，首位受害的女記者，警方懷疑犯人是新愛爾蘭共和軍（IRA）的成員，並將此次事件定調為「策劃暴動」和「恐怖攻擊」。

今年初北愛爾蘭德里市（Derry）曾發生一起汽車炸彈攻擊，警方也懷疑是新愛爾蘭共和軍所為。

本月19日適逢基督教耶穌受難日「聖週五」慶典，亦是北愛爾蘭簽下《貝爾法斯特協議》的紀念日，新芬黨副主席歐尼爾（Michelle O'Neill）表示：「這個年輕女士的死亡不僅對其家人而言是悲劇，這是對所有北愛爾蘭民眾的攻擊，對我們所共同努力的和平進程的攻擊。」

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