自己爽玩卻忘了餵食 大象抓狂踩死飼育員

2019-04-19 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕大象雖然不太會主動攻擊人，但只要被激怒或野性大發便會變成無人可擋的大戰車，印度西南部奇拉里代維廟（Chirayil Devi Temple）近日有1起大象抓狂殺人事件，名為拉賈瑟卡蘭（Rajasekharan）的大象被帶到祭典工作，因為飼育員與老闆只顧享樂忘了餵食，便當場抓狂把老闆弄到重傷住院，飼育員則是當場被大象踩死。

綜合外媒報導，現年40歲的大象拉賈瑟卡蘭本月12日，被老闆薩錫山（Satheeshan）與飼育員拜朱（Bajiu）帶到奇拉里代維廟參加祭典遊行，沒想到2人只顧著喝酒享受，他們喝醉後完全忘了要餵食拉賈瑟卡蘭，使牠餓到暴怒開始發狂攻擊人。

薩錫山見狀後趕緊上前餵食，沒想到已經為時已晚，暴怒的拉賈瑟卡蘭用象鼻抓住薩錫山大力搖晃，最後摔在地上，拉賈瑟卡蘭接著將怒火轉向拜朱，對他當球一樣又摔又踢又踩，預防動物虐待協會（SPCA）獲報抵達現場後，拉賈瑟卡蘭仍在對拜朱施暴，只好動用麻醉槍使牠冷靜，但拜朱已經沒有生命跡象，而薩錫山也因身受重傷而送醫急救，目前拉賈瑟卡蘭的下場尚未決定，但SPCA表示牠因為餓太久才會暴走傷人。

拉賈瑟卡蘭暴走影片

拉賈瑟卡蘭將拜朱重重摔在地上。（圖擷自srinivas Aajtak crimebureau TEJ CRIME EXPRESS NEWS YouTube）

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