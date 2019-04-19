阿根廷驚見「恐龍墳場」近10種恐龍葬身於此2.2億年

2019-04-19 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家在阿根廷西部發現了「恐龍墳場」，這處地區藏有約近10隻不同種類的恐龍化石，這些化石有近2.2億年歷史，相當具有研究價值。

綜合外媒報導，考古學家在去年9月於阿根廷西部的聖胡安省發現一處「恐龍墳場」，他們在此處挖掘出約10種不同種類的恐龍化石，除了恐龍化石外還發現7至8隻以上的二齒獸類化石，牠們大小接近母牛，為哺乳類動物的祖先，還有可能是鱷魚祖先的爬蟲類化石。

阿根廷古生物學家馬丁尼茲（Ricardo Martinez）指出，此處幾乎沒有沉積物，蘊藏豐富化石，「令人印象深刻」，馬丁尼茲強調，這些化石有近2.2億年的歷史，屬於三疊紀時期，是人類所知不多的時期，因此更加深了它的研究價值。

至於此處為何有豐富的化石，專家表示，化石場直徑和深度約為1-2公尺米，他們推測當時可能是一處水源，在乾旱時期，恐龍可能在尋找水源的時候，因飢渴而集體在該地點死亡。

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