連在駐美大使館上廁所都會被偷拍！紐西蘭前武官犯案

2019-04-19 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕偷拍防不勝防，連在大使館上廁所也會遭殃！紐西蘭駐美大使館前最高武官基廷（Alfred Keating），涉嫌在館內男女共用的洗手間裝設針孔攝影機，如今被陪審團裁定有罪，法院將在6月25日宣判量刑，最高可處18個月有期徒刑。

據《BBC》報導，全案被揭發的過程相當偶然，紐國駐美大使館的一名職員某天不小心在廁所跌倒，這才看到加熱管線裡有個奇怪的東西，他原本以為是個硬碟，後來發現上面有微型鏡頭和相機品牌BrickHouse Security的商標，這才發覺事情不妙。

將針孔攝影機固定在管線上的膠帶已佈滿灰塵，顯然大使館員工已被偷拍了很長一段時間。相機被送回紐西蘭檢查後，警方在記憶卡上發現了總長5小時的20段影片，分別是19人使用廁所的影像，另外還有700多個影片已被刪除。

由於涉有重嫌的基廷是外交官員，因此從美國被遣送回紐西蘭受審。警方指出，基廷的筆電顯示他曾瀏覽過BrickHouse的網站，針孔攝影機記憶卡上的DNA也與他相符，如此種種讓陪審團認定他罪證確鑿。

不過，基廷始終否認犯案，還要求不得公開他的名字，否則會讓他的家庭陷入危機。其委任律師曼斯菲爾德（Ron Mansfield）則說，此案的DNA鑑測並不可信，因為針孔攝影機被發現後，有好幾名大使館職員都曾經碰過，使得該證據已被汙染。

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