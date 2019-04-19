駐日美軍頒布「軍事保護令」 嚴禁施暴美兵再接觸受害女性

2019-04-19 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐日美軍犯罪事件層出不窮，讓沖繩居民非常不滿，上週有1名沖繩駐日美軍士兵在公寓內殺害日本女子後自殺；在本月16日，又有1名女子聲稱在今年1月遭到駐日美軍暴力性侵，而沖繩駐日美軍在昨日頒布「軍事保護令」（MPO），禁止涉嫌對日本女性跟蹤與施暴的駐日美軍士兵再與受害者接觸。

根據日本《沖繩時報》報導，繼上周有1名駐日美兵在公寓內殺害女友後，持槍自轟身亡後，駐沖繩美國海軍陸戰隊昨日表示，另有1名女性投訴今年1月曾被駐日美軍性侵，由於案發地點在駐日美軍基地外，需與沖繩縣警方與海軍犯罪調查局共同調查，他們也決定下達「軍事保護令」，只要涉嫌跟蹤或暴力對待日本女性的美軍，將禁止再度接觸被害者，並接受相關懲處，此保護令也適用於基地外，但具體罰則、細節與時效皆未公布。

目前日本的駐日美軍人數約有5.4萬人，大多駐紮在沖繩，沖繩居民對駐日美軍頻頻傳出暴力、傷害、性侵等社會事件相當不滿，在今年2月24日舉行的「是否贊成駐日美軍普天間基地遷徙」公投案，反對民眾高達7成，可以看出駐日美軍與沖繩當地軍民關係相當緊繃。

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