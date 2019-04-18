有情侶疑花費逾7000元刊報紙廣告 宣布「我們在約會」

2019-04-18 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕有情侶疑似花費逾新台幣7000元，在英國的《泰唔士報》刊登廣告，昭告天下「我們在約會」。

綜合外媒報導，有網友在推特上PO出該廣告照片，內容寫道：「來自倫敦SW6的特拉伯（Adam Trouble）先生正在和米德塞克斯（Middx）的班奈特（Helen Bennett）小姐約會，而且共度了一段美好時光」，發文的網友有點困惑，表示「這會開啟一個趨勢嗎？」。

不過外媒評論，即便真的流行起來，這樣宣揚關係的方式並不便宜，有人粗估，光是照片中這樣小小的版位可能就要耗費180英鎊（約新台幣7235元）。對此，有其他網友認為，「廣告看起來很像是間諜編碼」、「這種事感覺比較像是情侶的爸媽做的」、「這種做法像是舊版的更新臉書感情狀態」。

Could this start a trend? Someone has paid for an announcement in @thetimes to share the news that they are 'dating exclusively' pic.twitter.com/foB1J7UqCX — Richard Eden （@richardaeden） 2019年4月16日

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