有情侶疑花費逾7000元刊報紙廣告 宣布「我們在約會」

2019-04-18 22:56

〔即時新聞/綜合報導〕有情侶疑似花費逾新台幣7000元,在英國的《泰唔士報》刊登廣告,昭告天下「我們在約會」。

綜合外媒報導,有網友在推特上PO出該廣告照片,內容寫道:「來自倫敦SW6的特拉伯(Adam Trouble)先生正在和米德塞克斯(Middx)的班奈特(Helen Bennett)小姐約會,而且共度了一段美好時光」,發文的網友有點困惑,表示「這會開啟一個趨勢嗎?」。

不過外媒評論,即便真的流行起來,這樣宣揚關係的方式並不便宜,有人粗估,光是照片中這樣小小的版位可能就要耗費180英鎊(約新台幣7235元)。對此,有其他網友認為,「廣告看起來很像是間諜編碼」、「這種事感覺比較像是情侶的爸媽做的」、「這種做法像是舊版的更新臉書感情狀態」。

Could this start a trend? Someone has paid for an announcement in @thetimes to share the news that they are 'dating exclusively' pic.twitter.com/foB1J7UqCX