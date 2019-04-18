普吉島外海蓋小屋被控侵犯主權 美泰夫婦恐面臨死刑

2019-04-18 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕從事比特幣投資的美國商人愛德華托斯基和泰籍妻子在泰國普吉島的海中央建造一棟「海上家園」（Seasteading），近期卻被泰國政府指控侵犯國家主權，如遭定罪，最重可處終身監禁，甚至死刑。

綜合外媒報導，該夫婦在普吉島以南12海浬處，建造一座白色的海上小屋，經泰國海軍發現後，被指控侵犯國家主權，此後，夫婦隨即離開當地躲藏，並於昨天（17日）寄信給美國媒體，稱他們躲在安全的地方，盼美國政府能伸出援手，為2人提供庇護，並和泰國軍方進行協調。

愛德華托斯基也強調，事實上，他們的小屋離岸13海浬，並非12海浬，應是屬國際水域而非泰國管轄範圍。不過泰國當局堅稱是12海浬。

報導指出，愛德華托斯基過去曾擔任美國軍方的軟體工程師，後來，他和妻子參加「海上家園」（Seasteading）組織。該團體主張在國際水域建造小屋，即可不受任何國家的法律拘束，享受自由。

據悉，普吉島海事處目前仍在試圖聯繫這對夫婦，而泰國海軍也呼籲普吉島當地的官員盡快將海上小屋拆除。

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