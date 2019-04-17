世界最大規模總統直選投票結束 印尼佐科威初估可望連任

2019-04-17 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕印尼今（17）日舉行全球規模最大的總統直選，共有1億9千萬人投票，80萬個投票站散布1萬7千座島嶼。同時進行國會改選與地方議會改選，共有約25萬名候選人競爭2萬538個席次。現任總統佐科威（Jokowi）面對對手蘇比安托（Prabowo Subianto）挑戰，根據「快速計票」估計，可望獲得約55.6%選票連任成功。

綜合媒體報導，印尼僅次於印度與美國，是世界上人口數第三多的民主國家，卻是採取總統直選國家中人口最多的；今日總統及國會大選將決定印尼未來5年走向。根據投票所外抽樣「快速計票」結果顯示，佐科威獲得約55.6%選票，勝過對手蘇比安托的44.4%，極可能連任，成為印尼第八任總統。正式的選舉結果將於5月22日公布，佐科威呼籲選民耐心等候選舉委員會公布的官方數據，並希望這是一場誠實與公正的選舉。

根據報導，國會與議會的投票也同時進行，將選出地方代表理事會136席與印尼人民代表議會575席，以及地方議會共2萬538席。人民團體也上街遊行，呼籲進行一場乾淨的選舉，也希望政府打擊假訊息，避免政治抹黑影響選情。

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