扭轉滅絕命運！全球最胖鸚鵡 今年繁殖創紀錄

2019-04-17 18:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭特有鳥類鴞鸚鵡，長得就像鸚鵡+雞+貓頭鷹的合體，十分呆萌可愛，但全球只剩147隻成鳥，所幸今年孵化的幼鳥多達76隻，刷新紀錄，瀕臨滅絕的鴞鸚鵡終於開始扭轉命運。

鴞鸚鵡（學名：Strigops habroptila；毛利語：kākāpō，意為「夜鸚鵡」）與鸚鵡家族中的其他表兄弟不同，它是世界上唯一一種不會飛的鸚鵡，不僅不會飛，還非常胖，也沒有什麼防禦敵人的手段。在遇到危險時，這種鳥類的絕招就是靜止不動。

鴞鸚鵡是夜貓子，喜歡在晚上活動，雌性對繁殖興趣不大，平均每五年才生一次小鳥，比世界盃周期還長，雄性求偶還特別蠢。

鴞鸚鵡的祖先在史前時代定居紐西蘭，在沒有陸地獵食者的環境進化成地棲且不會飛行，但隨著波里尼西亞及歐洲殖民引入如老鼠、貓、鼬等生物後，直接威脅紐西蘭本土鳥類，漸漸陷入絕種的危機。

到1977年時，已知數量僅剩18隻。紐西蘭積極設法復育，科學家今年稍早還出動無人機運送雄性鴞鸚鵡的精液，為人工受孕爭分奪秒。皇天不負苦心人，今年迎來保育大豐收。50隻育齡母鳥當中，有49隻產卵，孵出76隻雛鳥，預期可以存活60隻。先前繁殖季紀錄是39隻幼鳥存活到學飛。

英國《衛報》16日報導，另一項有利於鴞鸚鵡保育的原因，是牠們最喜歡的食物「陸均松」（Rimu tree），這兩年結果數量為50年來最大。

紐國鴞鸚鵡復育計畫顧問狄比（Andrew Digby）博士告訴該報，紐西蘭鴞鸚鵡每隻都有名字，還繫上追蹤裝置，鳥巢也有遠端監視設備。保育巡邏員每天檢查雛鳥生長情況，如果不理想，會以人工餵養。目前有7隻雛鳥接受人工餵食。

狄比博士開玩笑說，繁殖季期間，鴞鸚鵡毫無隱私。不論他身在何處，都可以透過網路觀察哪隻鸚鵡交配、交配對象和交配時間長短。狄比表示，鴞鸚鵡數量至少要增至500隻，科學家才會考慮放鬆復育措施。

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