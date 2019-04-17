空污影響成績！調查：空氣越糟 考得越差

2019-04-17 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WTO）表示，空氣污染每年造成全球700萬人死亡，有10分之9的人經常呼吸到危險等級的污染空氣。英國近期一項新研究則顯示，空氣越糟，學生的考試成績也越差，反之亦然。

據《BBC》報導，倫敦經濟學院研究員羅斯（Sefi Roth）2011年起針對空污是否會對人的「認知表現」產生影響進行研究，羅斯及他的團隊研究了教育水平相似的學生，在不同日子參加考試的成績表現，並且測量了那些日子裡空氣污染的程度。

結果顯示，污染最嚴重的那幾天與最差的考試成績相關；在空氣最清新的日子裡，學生表現反而更好。為了確定長期影響，羅斯接著觀察了8到10年，那些在污染最嚴重的日子裡表現最差的人，更有可能落入排名較低的大學，而且收入也較低。

研究結果指出，即使空氣污染是短期影響，但如果空氣污染發生在生命的關鍵階段，它確實可以產生長期影響。而預防遭到空氣污染的影響，也有幾個方法：霧霾時少出門、減少接觸污染空氣、提升免疫力等，但不做傷害地球的事才是預防空污的根本之道。

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