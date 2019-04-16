巴黎聖母院大火 外媒解析法國人痛心的原因在於...

2019-04-16 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院發生大火，雖然保住整體結構，但玫瑰花窗和尖塔建築卻毀於一旦，不少法國人從遠方看著火海痛哭，對此外媒特別解析為何巴黎聖母院會成為法國人的精神象徵與驕傲。

據《BBC》報導，象徵法國的標誌性建築物，向來就是艾菲爾鐵塔和巴黎聖母院在隱隱然競爭。不過，艾菲爾鐵塔只有一個世紀多的歷史，但巴黎聖母院可是從12世紀以來就矗立在法國首都，重要性不言自明。

雨果（Victor Hugo）自1831年出版知名小說《鐘樓怪人》（Hunchback of Notre-Dame，直譯：巴黎聖母院的駝背人）後，人們就開始用「巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）」來稱呼這座歷史悠久的教堂，因此巴黎聖母院也象徵著法國的文藝精神。

巴黎聖母院上一次遭到嚴重的破壞，是1789至1799的法國大革命時期，當時門徒雕像被反宗教權威的民眾損毀。此後1871年的巴黎公社動亂和兩次世界大戰，都沒有對巴黎聖母院造成太多破壞。

當法國人沿著塞納河畔散步時，自然而然就會看到充滿歷史氣息的巴黎聖母院，幾乎所有人都會感受到這是一幅如此雄偉的景象。

如此種種讓巴黎聖母院不僅僅是一個宗教場所，正如巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）所說，巴黎聖母院是「我們（法國人）共同遺產的一部分。」

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