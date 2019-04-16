習近平下令出「大作品」 作家諷：打造一個螞蟻社會

2019-04-16 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天出版的中共黨刊《求是》雜誌，發表一篇中國國家主席習近平的講話，要求中國文藝界「自尊自重、自珍自愛」，「抵制低俗、媚俗」，堅持以精品奉獻人民，要有大作品。引發中國將再進一步管控言論自由及打壓創作自由的疑慮。

習近平的這篇題為《一個國家、一個民族不能沒有靈魂》的講話全文，出自3月4日全國兩會期間，他參加全國政協文藝、社科界別聯合會議時發表的講話，昨天下午已在《求是網》刊登，並由《新華社》發出，彰顯習近平意志。

習近平要求，文化文藝工作者要跳出「身邊的小小的悲歡」，用心歌唱人民，要接地氣；哲學社會科學工作者要走出象牙塔，把學問寫進群眾心坎裡，堅持「精品」，不要大派頭，要有大作品，還要用明德引領風尚。

《自由亞洲電台》報導，旅美作家凌滄洲就認為，這篇文章代表著政治風向，在中國，任何在中國發行或上映的文藝、影視作品，都會被嚴審，而太嚴審作品出來，這種文藝管理體制只適合打造一個螞蟻社會，如要打造活生生、有靈性、自由的人，「我覺得那是天方夜譚」。

旅美專業導演魏大航預判，中國政府將再進一步管控文藝和新聞，甚至強化監控整個社會。

報導認為，台灣《我們與惡的距離》電視劇在中國受追捧，並獲豆瓣網收穫9.4分的高分，就是反映出中國民眾對中國審查制度的不滿。

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