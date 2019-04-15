誤搭反方向列車！ 日男按緊急鈕逼停新幹線 影響1萬多名旅客

2019-04-15 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名54歲男子，昨在新大阪站欲搭乘新幹線前往東京，卻誤搭成反方向列車。慌張之下，男子用緊急開關開啟車門，跳下軌道。工作人員發現後立刻聯絡警方，逮捕該名男子。這起事故造成25班新幹線誤點，影響約1萬4200名旅客。

綜合日媒報導，昨日上午11點，一列從東京開往博多的新幹線列車，行經新大阪站到新神戶站時，系統偵測到緊急開關被啟動，列車緊急停駛。車門開啟後，一名男子竟跳下軌道，造成右腳骨折。工作人員發現後，將男子抓住並報警處理，最後警方以違反《新幹線特例法》現行犯逮捕男子。

根據警方調查，這名54歲的無業男子住在大阪，他持有一張前往東京站的車票。男子向警方表示，他從新大阪站上車後，發現自己誤搭成反方向的列車，一時慌張，按下在車箱連接處的緊急開關，沒想到車子竟然慢慢減速、停止，車門打開後，他沒想太多就直接跳車。

因為這起事故，該班次新幹線停在原處約45分鐘，造成新大阪站到博多站間25班列車誤點，影響約1萬4200名乘客。

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