英公司鋪設水管 意外挖出逾20具3000年前人骨

2019-04-15 21:45

〔即時新聞/綜合報導〕英國一家自來水公司在鋪設水管時,意外挖出逾20具有3000年歷史的骨骸,大多保存完整,是珍貴的研究材料。

綜合外媒報導,英國一家自來水公司在牛津郡的萊科姆巴塞特(Letcombe Bassett)進行水管工程,過程中陸續發現26具3000年前下葬的人骨、動物骨頭和不同時代使用的物品,包括史前時代用的燧石工具、骨梳、青銅胸針、陶器和鐵器。

考古學家認為,這26人應該都是陪葬,例如其中一具女性骸骨的雙腳被砍斷,雙臂被綁在頭的後方,甚至還發現有男性的頭骨置於腳下。考古學家對這次的發現非常興奮,因為過去通常只能透過建築物了解當地的狀況,現在他們可以進一步了解當時的葬禮和儀式。

