英公司鋪設水管 意外挖出逾20具3000年前人骨

2019-04-15 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一家自來水公司在鋪設水管時，意外挖出逾20具有3000年歷史的骨骸，大多保存完整，是珍貴的研究材料。

綜合外媒報導，英國一家自來水公司在牛津郡的萊科姆巴塞特（Letcombe Bassett）進行水管工程，過程中陸續發現26具3000年前下葬的人骨、動物骨頭和不同時代使用的物品，包括史前時代用的燧石工具、骨梳、青銅胸針、陶器和鐵器。

考古學家認為，這26人應該都是陪葬，例如其中一具女性骸骨的雙腳被砍斷，雙臂被綁在頭的後方，甚至還發現有男性的頭骨置於腳下。考古學家對這次的發現非常興奮，因為過去通常只能透過建築物了解當地的狀況，現在他們可以進一步了解當時的葬禮和儀式。

Dozens of Neolithic skeletons, including people who may have been victims of human sacrifice, were accidentally discovered in an almost 3,000-year-old settlement in Britain https://t.co/66DetpT5l2 pic.twitter.com/Q6ZdfqUh4P — CNN （@CNN） 2019年4月15日

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