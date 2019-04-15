防諜？美註銷中國學者簽證 一帶一路智囊：不是我的損失

2019-04-15 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國取消多名中國學者美簽，外媒認為這與美國聯邦調查局（FBI）的反間諜行動有關；中國學者朱鋒認為，美國對中國已全面「泛安全化」，什麼事都要和「國家安全」掛勾，這會影響年輕一代中國人的對美態度，「他們覺得美國幫不上忙，更不友善，也越來越讓人討厭。」

據《紐約時報》報導，中美關係正常化的40年來，美國歡迎中國學者到國內進行學術研究，但隨著兩國敵對態勢日趨嚴重，雙方開始懷疑對方的學術訪客恐犯商業竊取、政治干預、間諜等事；報導指出，FBI已展開「反間諜活動」，禁止疑似與中國情報單位有關的中國學者入境，但FBI拒絕證實是否有調查訪美的中國學者。

川普政府很想揪出中國科學家在美竊取資料的行為，並從去年開始限制核發簽證給想赴美研究敏感領域的中國畢業生；而中國數十年來，始終拒發簽證給批評中國人權問題的美國學者。

據中國學者及他們的美國同仁所言，過去一年裡，美國註銷了30位中國社會科學學者、學術機構領袖、政府政策專家的美簽，其中包括國際關係專家朱鋒。朱是後毛澤東時代的第一代美國專家，他表示，他們那代中國人因為過去40年與美國關係良好，受益很多，但他兒子那一代不一樣，「他們覺得美國幫不上忙，更不友善，也越來越讓人討厭。」而他不得入境美國，也象徵未來中國人對美態度將有所改變。

「一帶一路」智囊團成員、北京智庫重陽金融研究院院長王文表示，部分學者被告知可改為單次簽證，前提是提供地址、電話和過去15年的旅行紀錄。王文說，他因為被問太唐突的問題，拒絕申請單次簽證，未來幾年也不想去美國，「這不是我的損失，而是美國政府的損失；他們失去一位具影響力的朋友。」

研究中國多年的部分美國學者認為，美國在沒有理由的情況下拒絕社會科學領域的中國學者，恐破壞追求知識開放與協作的聲譽。

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