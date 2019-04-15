六四事件學生二度上街 鮑彤：正是鄧小平要他們出來的

2019-04-15 16:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中共改革派元老、前總書記胡耀邦逝世30週年的4月15日，另一名改革派前總書記趙紫陽的秘書鮑彤接受法國國際廣播電台（RFI）專訪指出，30年前胡耀邦逝世後，學生第一次上街僅是追悼胡耀邦，但鄧小平將此定性為「動亂」，以扣上「可鎮壓的政治帽子」，才造成之後更多學生上街，終釀成「六四事件」。

因容忍爭取民主自由的學生運動，而被中共大老以「制止資產階級自由化不力」為由罷黜的胡耀邦，在1989年4月15日逝世後，中國各地學生和知識份子上街悼念，被視為「六四事件」的導火線。30年後，鮑彤接受法廣專訪指出，學生當年其實是先後兩次上街，第一次是追思胡耀邦，在無人領導或組織下，表達「鄧小平是錯的，胡耀邦是對的」理念。學生認為，胡是好人，且是被鄧拉下台的。

在追悼會後，學生已陸續返回學校。但鮑彤指出，學生之後第二次上街，正是「鄧小平要他們出來的」。他表示，鄧小平在4月26日的《人民日報》社論〈必須旗幟鮮明反對動亂〉中，將悼念胡耀邦的學生說成「動亂」，將學生扣上政治帽子，且是「可以鎮壓的政治帽子」。翌日，北京數萬名學生不顧威脅，在主要街道遊行反抗，此後示威規模迅速擴大，中共當局派出軍隊鎮壓，終釀成歷史悲劇。

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