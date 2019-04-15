殘忍！她大量收養貓咪 調查人員搜出64隻死貓

2019-04-15 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國25歲女子布魯蓋爾（Caycee Bregel），在明尼蘇達州法明頓（Farmington）經營動物收容所「明尼蘇達動物救援」，但她從人道救援組織收養了近150隻貓咪後疏於照顧，調查人員在收容所內發現64隻貓咪遺體，目前她已承認自己犯下虐待動物罪嫌。

據《福斯新聞》報導，此事之所以會曝光，是因為在「明尼蘇達動物救援」附近有一隻400磅（約181公斤）的豬隻在遊蕩，鄰居受不了打了好幾通電話通報，執法部門帶著搜索令到收容所展開搜查，赫然發現裡面有43隻活貓、64隻死貓、1隻豚鼠和5條狗。

調查人員透露，許多貓狗雖然活著但健康狀況不佳，收容所內還有濃重的尿液和排泄物氣味，死貓主要被放置在後院和冰櫃，或者被淺淺埋在車庫外，還有部分貓咪後來不得不被安樂死。

布魯蓋爾被捕後，遭起訴13項虐待動物罪嫌，她已於12日認罪，被判處200小時的社區服務和90天的電子監控，並被命令去接受心理治療。

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