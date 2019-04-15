烏克蘭大選離奇一幕 總統候選人孤單對空氣辯論

2019-04-15 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）尋求連任，卻在3月31日的第一輪選舉中，落後喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）16％之多，兩人將在4月21日的第二輪選舉決戰。近來舉行的電視辯論會上，澤倫斯基並未如期出席，讓波洛申科最後只能跟空氣辯論。

據《BBC》報導，成千上萬的烏克蘭國民透過電視轉播，可以看到波洛申科孤單地站在基輔奧林匹克體育場的演講台上。原本他想藉由這場辯論，攻擊澤倫斯基沒有政治經驗、從未表達過任何政治願景等弱點，如今卻只能在台上回答記者的問題。

當然，波洛申科還是抓住機會抨擊對手，他認為澤倫斯基陣營沒有提出解決烏克蘭腐敗等問題，並諷刺澤倫斯基是害怕才不敢現身，「如果他繼續害怕得躲起來，我們會繼續邀請他，我們將每天邀請他到全國各地參加現場轉播，讓全國民眾看看該選擇誰。」

事實上，澤倫斯基的競選行動和烏克蘭政壇過往的習慣相當不同，他沒有舉行過遊行集會，也沒有接受過太多採訪，相對來說，他更喜歡透過社交媒體和民眾交流。儘管如此，澤倫斯基在第二輪選舉中的民調仍然領先波洛申科。

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