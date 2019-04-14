大地震3週年尚未重建完畢 日本熊本縣1.7萬人仍住臨時住宅

2019-04-14 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕還記得3年前的熊本大地震嗎？日本九州熊本縣政府今（14）日舉行熊本大地震3週年追悼儀式，熊本縣知事蒲島郁夫表示，目前仍有近1萬7000人住在臨時住宅中。

據《朝日新聞》報導，熊本大地震後約有4萬7800人住在臨時住宅，直到今年3月底仍有1萬6500人在臨時住宅中生活；目前熊本縣也仍對受地震破壞的道路和住房等方面進行努力重建與修復。

熊本縣政府也舉行了3週年追悼儀式，為失去親人的人們祈禱。熊本大地震包括4月14日的前震與4月16日的主震，共造成273人死亡，是繼1995年的阪神大地震、2004年的新潟縣中越地震和2011年的311大地震後，第四、五度觀測到震度7的地震，同時也是日本自1949年來第一次於數日內在同一區域連續兩次觀測到震度7的地震。

目前偶爾發生的地震仍被視為熊本大地震的餘震，今年1月3日，在熊本縣南木鎮也發生地震強度較低的地震。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/