台魔術師澳洲街頭表演 竟遭狠踹重摔倒地

2019-04-14 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕來自台灣的34歲魔術師許鴻糧，近日在澳洲進行街頭表演時，竟突然遭一名陌生男子攻擊，當時許原本正穿著氣球道具進行表演，但有名男子卻突然上前對他很踹一腳，結果氣球道具不僅因此毀損，他也因此重摔在地，所幸只有輕微扭傷，雖然施暴的男子目前尚未找到，但他也不忘在臉書呼籲，希望大家能聚焦在如何避免這類事情發生，「而不僅僅是找到這個人出氣而已。」

來自台灣的魔術師許鴻糧12日在澳洲墨爾本進行街頭表演時，突遭一名陌生男子施暴！由許鴻糧PO在個人臉書的影片可看到，當時許鴻糧整個人包在大氣球裡，原本正配合輕快的音樂跳動，為路過的民眾帶來歡樂，但一名男子卻突然上前朝他狠踹一腳，許身上的氣球道具瞬間破裂，他也因促不及防、整個人重摔倒地，腳也因此扭傷，只能眼睜睜看著施暴男子逃離現場。

據許鴻糧指出，雖然事後有向當地警方報案，但目前仍未找到該名施暴男子。不過許鴻糧表示，希望外界不要因為這個人就一概的否定了所有的澳洲人，並提到自己在街頭表演時雖然多少有被騷擾過，像這次這麼誇張的攻擊方式也是第一次遇上，但他強調自己在當地生活了3年多，多數人都是友善的，並希望外界多聚焦在如何避免這類事情發生，而不僅僅是找到這個人出氣而已。

據悉，目前人在澳洲邊唸書邊做街頭表演的許鴻糧，從高中就開始愛上表演，就讀嘉義大學時更是魔術社的創社社長，表演經歷至今已10多年，夢想則是希望以後能邊表演邊到世界各地遊歷。至於被問到街頭表演累不累？許鴻糧則表示，街頭表演就是在做自己喜歡的事情，所以不會真的很累。

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