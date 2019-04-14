傻眼！沙國王子想幫女童付醫療費 結果要1.3億元...

2019-04-14 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕被敲竹槓了嗎？沙烏地阿拉伯王子阿卜杜勒（Abdelilah bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Faisal Al Saud），好心想幫美國波士頓兒童醫院1名2歲罕病女童付醫療費，結果帳單高達425萬美元（約新台幣1.3億元），不知為何王子只付了部分費用，院方則告上法院要求王子將剩下的350萬美元（約新台幣1億元）付完。

據《CNN》報導，這名女童的身分與姓名都受到保密，由於她患有需要終身治療的脊髓性肌肉萎縮症，因此自2017年11月就住進波士頓兒童醫院，該院有可以對症下藥的專門藥物Spinraza，是女孩家鄉醫院所無法提供的。

不過，由於女童沒有美國健保，醫療費用相當高昂，美國麻州布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）的2名職員對此擔保王子一定會幫忙付錢，波士頓兒童醫院才會同意收治女童。

但是，自王子首次付款75萬美元（約新台幣2312萬元）後，數個月來都沒有再付錢，使得患者陷入不安，醫院方面也因為成本增加而陷入困境，而且醫療費仍然在持續攀升，院方便提起訴訟要求王子履行承諾。

沙烏地阿拉伯駐美大使館對此尚未回應，波士頓兒童醫院律師也不願回答更多細節。

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