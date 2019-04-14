中國30年恐懼！港大教授調查：「12357890」、火柴都被刪

2019-04-14 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中國六四事件30週年，對六四事件的各項紀念熱度正在逐步加溫，而中國當局對「六四」的恐懼也持續不滅，據香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華的追蹤調查，近7年間，有1056條與六四事件有關的微博帖文或相片被刪除，即使有些文圖都是以很隱晦方式表達，仍難逃被審查，其中有13%、即138條帖涉及香港六四遊行及集會。

香港《明報》報導，傅景華指出，中國當局是每天都在審查及刪除有關「六四」的訊息。

報導指出，六四事件時，中國全面封鎖訊息，傅景華是港大一年級學生，參與當時的遊行及同學發起的「突破新聞封鎖」行動，把六四新聞傳到中國，這些行動30年來持續，2011年創立「微博視野」，追蹤約12萬個微博戶口有關六四訊息，至2018年的6月1至4日，被刪除1056條帖文，包括蠟燭或火柴圖像、相片、短故事，甚至香港相關週邊紀念文圖也被刪。

傅景華認為，這些都是發上網後被刪，一些敏感詞如「1989」、「12357890」、「64+25=89」，而更隱晦暗指「六四」的如「發發平方日（指8的平方是64）」、「六月放火節」、「歷史上的今天」…等，也會被刪除。而更多是根本被封鎖，無法上傳。

傅景華指出，中國不止刪逾千條微博六四訊息，在中國國家主席習近平修憲廢主席連任規限後，「袁世凱」、「低端人口」這些字眼也都被列入禁詞。

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