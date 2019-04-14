賺多久才能吃一份早餐？ 外媒：台北需工作20分鐘

2019-04-14 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕吃一份「標準早餐」的所需花費，得花多久的時間才能賺到呢？外媒近日公布2019「全球城市早餐指數」，相較於歐美國家平均只需花不到10分鐘，非洲民眾必須工作半小時以上才能賺夠買早餐的錢，至於台北市民的早餐花費，則需工作大約20.4分鐘才能賺足。

由彭博（Bloomberg）所公布的2019「全球城市早餐指數」，是將一份「標準早餐」定義為一杯8盎司（約225毫升）的牛奶、一顆雞蛋、2片土司麵包和一份水果，並以這份餐點在世界各地的售價，以及對應所需的工作時間換算得來。以瑞士日內瓦及伯恩，還有盧森堡為例，一份標準早餐約只佔一日所得的0.8％，美國舊金山也只佔一日所得的1％。

亞洲城市中，排名最佳的是排第37的新加坡，早餐花費佔去一日所得的1.4%，日本則是第66，約佔2.14%，上海則是排名第102佔3.99%，至於台北則是排名第105佔4.24%，相當於得工作20.4分鐘才能賺得一份早餐，且比起2017年，台北的排名下降了35名。

至於早餐費用佔一日所得比重最高的，多集中在南美、東歐、東南亞和非洲等國，其中排名墊底的是非洲迦納首都阿克拉，以及奈及利亞大城拉哥斯，早餐花費佔超過一日所得的4分之1，當地民眾若想買一份早餐，得工作超過2小時。

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