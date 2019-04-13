沖繩雙屍命案 美國海陸士兵疑殺害日本女子後自盡

2019-04-13 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕沖繩今日凌晨發生一起「公寓雙屍案」，死者為一名美國海軍及一名日本中年女子，警方懷疑是美國海軍殺害日本女子後自殺，整起案件還在調查當中。

綜合媒體報導，今天上午7點25分，警方接到報案電話，沖繩縣北谷町桑江的一間公寓，2名男女躺在血泊中，警方到場時2人已死亡，死亡時間推估在同天凌晨4點30左右，2名死者分別是44歲美國海軍陸戰隊的士兵及32歲的日本女子。

沒有任何證據證明有人入侵公寓，警方懷疑，美國海軍殺了日本女子後自殺。沖繩美國海軍陸戰隊表示，「這是非常悲慘的事件，我們將全面協助調查。」沖繩縣警方也正在調查整起事件。

附近住戶得知這起命案後，憂心忡忡的說「不知道發生了什麼事，希望盡快恢復平靜的生活。」而另1名飯店員工表示：「一早來到這裡，看見2輛疑似是美軍車輛停在公寓前，很吃驚。」

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