感念醫院20多年前救活自己 他大手筆捐了2億日元

2019-04-13 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本81歲老先生中本博雄，於1996年經營公司時突發中風右半身癱瘓，送往福岡縣福岡市九州醫療中心治療後恢復正常生活，這20多年來都相當感念醫院的救命之恩，去年捐出2億日元（約新台幣5517萬元）協助九州醫療中心建立更完善的設施造福更多的病人，如今嶄新的重症治療中心終於啟用。

據《朝日新聞》報導，中本博雄表示，每當自己聽到救護車的聲音，就想到要對醫院報恩。這次九州醫療中心翻新重症治療中心，不僅多了電腦斷層掃描室，還加了2間傳染病患者治療室，以及4個單人病房，整體花費約4億日元，中本博雄等於是出了一半的錢。

九州醫療中心顧名思義收治了九州一帶的患者，院長森田茂樹表示，中本博雄的捐贈造福了當地民眾，讓醫院有了一直以來想買卻買不起的電腦斷層掃描設備。

除此之外，中本博雄去年也捐了5億日元（約新台幣1.38億元）給九州大學作為獎學金，因為「給年輕人使用，這筆錢才能活過來。」

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