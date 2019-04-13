美破紀錄巨蟒懷73顆卵遭安樂死 「抓耙仔」竟是老公

園方捕獲的成年雌蟒腹中孕育著73個受精卵。（擷取自Big Cypress National Preserve臉書）

2019-04-13 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）近日發現該園區有史以來體型最大的雌緬甸巨蟒，其腹中懷有73個已成形的卵，由於緬甸蟒屬外來種，園方為避免可能的生態浩劫，已將其人道毀滅，至於牠腹中的受精卵也被銷毀。

美國大柏樹國家保護區上週在臉書PO文，詳述這次傑出的行動成果。據稱，園方人員先是將無線電發射器裝設在捕來的雄性成年緬甸蟒身上，接著野放這些「線民」，並於繁衍期追蹤這些牠們，進而捕獲有繁衍能力的雌蛇。

園方表示，這次抓到的雌蛇體長超過5.2公尺，重達63公斤，需4名成年男性才能將其徹底控制，園方檢查後發現，雌蛇腹內藏有73個發育中的受精卵，若晚一步發覺，可能又會產下下一代幼蟒，將對該園區的生態系統帶來負面影響。

由於緬甸蟒對美國本土而言屬入侵外來種，已被按規定人道消滅，園方也呼籲民眾若觀測到其他外來種生物的蹤跡，可於相關網站回報數據，協助園方打贏這場與入侵物種的長期對抗。

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