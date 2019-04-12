慘！為六四譜曲 中國歌手李志遭「全網下架」

今（12）日傳出不僅李志的官方微博、微信都遭關閉，QQ音樂等中國各大音樂網站，也全將他的作品、藝人頁面下架清空。（擷取自臉書粉專「Li Zhi 李志」）

2019-04-12 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國獨立音樂人李志，疑因曾為六四事件創作紀念歌曲，日前傳出已售出1.8萬張門票的23場巡迴演唱會遭到取消。今（12）日傳出不僅李志的官方微博、微信都遭關閉，QQ音樂等中國各大音樂網站，也全將他的作品、藝人頁面下架清空。

根據本報先前報導，今年40歲的李志過去曾創作不少禁歌，包括紀念八九「六四」的《廣場》、《1990年的春天》，嘲諷專制統治的《人民不需要自由》，他創作的歌曲以及演出活動曾多次遭到封殺。

今年2月，李志在四川舉行的23場巡迴演唱會緊急喊卡，1.8萬多張售出的門票也全數退款。對此，李志表示取消巡演是因為身體抱恙，不過網友從李在微博上PO出的照片表示，「照片中李志戴的綠色腕帶，表示病情並不嚴重。可能因為取消的原因不能對外公開，所以他只能自己來擔。」也有歌迷表示，「按照李志的性格，如果身體不適，應該會在身體好了之後立刻恢復演出，不可能直接取消一切巡演。」

今日下午，中國知名音樂部落客「環球音樂榜」在官方微博PO文，表示李志的官方微博、微信公眾號全數被封，QQ音樂網也將他的作品下架，移除歌手頁面。稍後，網易雲音樂網站也將李志的頁面全數刪除，「環球音樂榜」微博上的該篇貼文也遭刪除。

截至晚間7時為止，李志團隊官方微博「參參肆計劃」尚未遭到關閉，許多歌迷紛紛前往微博留言，希望能了解事情原委；也有網友質疑，李志突然遭大動作封殺，是否與六四事件將滿30週年一事有關。

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