甘肅清真寺新建不到一個月就遭強拆 穆斯林倒地痛哭

2019-04-12 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省昨（11）日有處清真寺剛興建完成不久便遭政府強拆，有年長的教徒眼見無法阻止，倒在地上痛哭。

據《德國之聲》報導，甘肅省臨夏市折橋尕莊清真寺才建完不到1個月，昨日被當地政府以「模仿沙國的建築風格」為由暴力拆除，有目擊者錄影後上傳至推特。雖然官民雙方並未發生嚴重的肢體衝突，不過數名年邁的穆斯林因傷心欲絕而哭倒在地。

消息人士透露，政府事先並未通知或和穆斯林協商，大型吊車當天便直接破壞清真寺的穹頂和尖塔，使建築近乎全毀，水泥塊散落各處，且當地政府已下令禁止居民轉貼清真寺遭拆除的影片或圖片，已有民眾因上傳相關影片至網路而被警方拘留。

回族詩人安然表示，穆斯林透過清真寺的建築風格展現審美觀和身分認同，因此摧毀清真寺的穹頂，相當於在摧毀穆斯林身分認同。不過，他說回族很倔強，通常選擇以沉默、忍耐避免衝突，即便現在中國極力打壓宗教、推動「去阿拉伯化」，也不會讓回族的民族認同消失。

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