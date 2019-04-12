日本人口連8年負成長！70歲以上老人佔全國1/5

2019-04-12 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本總務省公布最新人口調查數據，指出截至去年10月，日本國內人口總數為1億2644萬3000人，和去年相比減少了26.3萬人，人口連8年減少，其中70歲以上老人佔總人口的20.7%，首度突破20%大關。

綜合日本媒體報導，總務省公布最新人口調查數據，本次調查發現，日本國內人口總數為1億2644萬3000人，和去年相比減少了26.3萬人，已經連8年下滑，其中未滿15歲孩童僅占總人口12.2%，創新低，而70歲以上人口占比則首度突破20%，來到20.7%，顯示日本高齡化和少子化問題越來越嚴重。

而介於15至64歲的勞動人口，與去年相比減少了51.2萬人，占總人口比例跌破6成，僅剩59.7%，是50年來新低。

日本在5月1日改元為「令和」，就總務省統計，昭和世代共有9151萬人，佔總人口72.4%，而平成世代截至去年10月，則有3352.8萬人，佔26.5%，而日本國內還有140.5萬人為明治、大正期間出生的耆老。

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